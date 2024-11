Servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal comando dei Carabinieri di Lugo per la notte appena trascorsa. Un uomo è stato arrestato, un automobilista è stato denunciato. I controlli si sono svolti lungo le principali vie di comunicazione e nelle frazioni di Lugo più isolate. Sono state identificate 75 persone e controllati 40 veicoli, mentre sono pervenute, in poche ore, 20 richieste di Pronto Intervento al numero di Emergenza 112, gestite dai militari in servizio.

Durante le attività di controllo, in particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, hanno notato un uomo, di 40 anni, già conosciuto per alcuni suoi trascorsi penali, che si aggirava nella zona periferica della citta di Lugo, senza apparente motivo. Approfondendo il controllo i Carabinieri hanno accertato che il predetto, nonostante fosse destinatario del divieto di avvicinamento alla propria ex-compagna a causa di pregressi maltrattamenti posti in essere nei confronti della donna, si era recato presso la sua abitazione chiedendole di entrare. È stato quindi accompagnamento in caserma e arrestato così come prevede la normativa predisposta nell’ambito nel noto “codice rosso”. Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere ed è stato quindi associato alla casa circondariale di Ravenna.