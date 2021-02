Faenza Coraggiosa: “Riqualificare la città, non consumare altro suolo”

“A fronte delle concessioni urbanistiche, le opere di compensazione garantiscano l’interesse pubblico, rigenerando spazi fruibili diventando volano di rigenerazione urbana”. Faenza Coraggiosa entra nel dibattito riguardante le nuove urbanizzazioni in via Sant’Orsola e nell’orto della Ghilana chiedendo alla nuova amministrazione comunale di focalizzare gli sforzi in tema di urbanizzazione sulla rigenerazione del costruito, anche andando a modificare e snellire i regolamenti vigenti. “Sulle due aree al centro del dibattito in questi giorni, gli organismi comunali si sono già espressi, la società si concentri ora sul Piano Urbanistico Generale da definire entro il 2021”