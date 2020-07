Elezioni: Massimo Isola delinea il progetto di sviluppo che vorrebbe per Faenza

Massimo Isola, candidato sindaco per il Partito Democratico, delinea lo sviluppo materiale e immateriale che si immagina per Faenza nei prossimi anni. Lo fa nella prima conferenza stampa convocata dopo l’investitura del partito. Attorno a questo progetto si dovrà formare la coalizione di centrosinista. Presenti all’incontro, ospitato nella sede di Romagna Tech, gli esponenti di tutte le forze politiche in queste settimane coinvolte nei confronti per concretizzare le alleanze, un arco ampio che va dal Movimento 5 Stelle alla neoformazione di Faenza Cresce, passando per i Verdi, Articolo Uno, Italia Viva, Partito Socialista, Partito Repubblica, Italia dei Valori, Centro Democratico e Azione.