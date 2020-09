Faenza Coraggiosa organizza per mercoledì 15 settembre, alle 20.30, al circolo del Dopolavoro Ferroviario un incontro dedicato ad inclusione, diritti, partecipazione, sanità e welfare. All’incontro, pubblico, interverranno Massimo Caroli, Presidente dell’Azienda di Servizi alle Persone (ASP) dell’Unione della Romagna Faentina, Claudia Scarpelli, Presidente della Consulta del Volontariato di Faenza, Vera Malavolti, Damiano Cavina e altri candidate/i della lista Faenza Coraggiosa.

Nel programma della coalizione di centrosinistra è scritto:

““Promuoviamo una Faenza inclusiva, nella quale ogni cittadino deve avere le stesse opportunità e deve avere il diritto di poter essere parte attiva della comunità. (…) Crediamo che sia fondamentale rendere concretamente operativo il Tavolo delle Fragilità, che coinvolge trasversalmente i soggetti che operano a tutela (Servizi sociali, Azienda USL, Azienda per i Servizi alla Persona, Terzo settore, Diocesi) per farne uno spazio vero di co-progettazione. (…) Rilanciare i Piani di zona come strumento partecipativo di pianificazione degli interventi sociali, al cui interno sviluppare il pieno funzionamento del “Tavolo delle fragilità”, per intervenire con opportuni progetti sui i bisogni delle famiglie più in difficoltà, degli anziani, dei disabili, ecc. “

“Faenza Coraggiosa, vuole impegnarsi particolarmente su questi temi, ha stilato un proprio documento di approfondimento “Una comunità che si prende cura” e vuole confrontarsi con alcuni dei soggetti protagonisti, anche a diverso titolo, dell’organizzazione dei servizi sociali.”