Con il concerto di sabato 30 aprile (inizio alle ore 21), che si tiene in occasione della Giornata Internazionale UNESCO del Jazz, il trombettista Fabrizio Bosso completa la sua “carta bianca” al Teatro Comunale di Russi (RA) nell’ambito del festival Crossroads. Lo farà proponendo uno dei suoi progetti musicali più esuberanti, Latin Mood, co-diretto con il sassofonista argentino Javier Girotto. Assieme ai due leader-solisti ci sarà una ritmica sfavillante, con Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce), Luca Bulgarelli (basso elettrico), Lorenzo Tucci (batteria) e Bruno Marcozzi (percussioni). Il concerto è organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Russi – Teatro Comunale. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Tango, milonga, chacarera, candombe e… jazz, in proporzione variabile. Doppia è la leadership come anche l’anima musicale dei Latin Mood: da una parte Fabrizio Bosso chiama a raccolta i talenti più rappresentativi del jazz italiano, dall’altra Javier Girotto imprime il bollino DOC della musica argentina, portando con sé uno specialista del genere come il connazionale Natalio Mangalavite.

Tra beat latino-americani e iniezioni di movenze afroamericane, il Latin Mood è uno sviluppo e ampliamento del Latin Quintet creato da Bosso e Girotto nel 2006. I lavori discografici della band, Sol! e Vamos, mettono in luce un dinamismo incontenibile ma anche assolo di struggente bellezza. Non manca quel senso di divertissement tipico della musica sudamericana, nella quale alta espressione artistica e svago popolare non sono mai disgiunti. Le performance dal vivo dei Latin Mood sono contagiose dalla prima all’ultima nota proprio per la loro costante capacità di rinnovarsi, passando dal ballabile al tribale, dalle suggestioni struggenti alle riscosse battagliere.

