Omicidio-suicidio a Cotignola: gli inquirenti al lavoro per capire le motivazioni | VIDEO

Non è ancora chiaro il contesto attorno al quale nella mattinata di martedì a Cotignola si è consumata la tragedia familiare che ha portato alla morte di Viviana Farolfi e Alvaro Strocchi. La scena che si è palesata di fronte agli agenti della polizia e ai soccorritori lascia supporre si sia trattato di un omicidio-suicidio perpetrato dall’auomo, un 77enne, in pensione, ma le motivazioni alla base del gesto sono ancora ignote. Nell’abitazione in via San Francesco a Cotignola sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Lugo, i colleghi della Squadra Mobile di Ravenna, la polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero Stefano Stargiotti.