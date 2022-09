Question time di Alberto Ancarani, capogruppo di Fratelli d’Italia, in vista del prossimo consiglio comunale dedicato al Pala de André. Il tema è legato ai costi di gestione dell’impianto, alle bollette e ai rincari che ne colpiranno la gestione. Il consigliere d’opposizione, in sostanza, chiede come mai il Comune non abbia mai investito nella seconda membrana di copertura del palazzetto per risparmiare sui costi energetici.

