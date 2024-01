Per chi è già in possesso della patente A1, oggi la legge (tramite un decreto dello scorso agosto) permette di conseguire anche la patente A2 e A senza dover svolgere un esame, ma soltanto seguendo un corso di formazione.

Per questo, AU.RA. ha dato ufficialmente inizio ai corsi per il conseguimento delle patenti A2 e A presso le proprie autoscuole, senza un esame di guida pratico.

Per poter partecipare al corso, sono necessari alcuni requisiti.

Chi ha già conseguito la patente A1 e vuole conseguire la patente A2 può farlo se ha già compiuto 18 anni ed è titolare della patente A1 da almeno due anni, richiedendo e svolgendo il percorso di formazione per l’ottenimento della patente A2 presso un’autoscuola certificata e presentando la richiesta di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), su veicolo di categoria A2.

Chi invece ha già conseguito la patente A2 (superiore a 125) e vuole conseguire la patente A, può farlo se ha già compiuto 20 anni ed è titolare della patente A2 da almeno due anni, richiedendo e svolgendo il percorso di formazione per l’ottenimento della patente A presso un’autoscuola certificata e presentando la richiesta di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) su veicolo di categoria A

Il percorso di formazione si divide in due moduli. La prima fase ha una durata di 3 ore ed è caratterizzata da lezioni frontali in aula e dalla presenza su circuito moto. Può essere collettiva, con al massimo cinque partecipanti, tutti con la stessa categoria di patente (non è necessario che ogni allievo disponga di un motociclo). La seconda fase ha una durata di 4 ore da svolgere obbligatoriamente su strada, in maniera individuale, e richiede l’utilizzo di un secondo veicolo per seguire l’allievo mentre circola su strada.

Lo scopo è offrire un corso di guida moto completo e incentrato sulla formazione per migliorare la sicurezza stradale, trasmettendo consapevolezza sulle peculiarità alla guida di veicoli a due ruote (ad esempio, si potranno svolgere guide su percorsi extraurbani misti con variazioni plano-altimetriche), senza doversi focalizzare esclusivamente sulla preparazione di un esame e sulla conoscenza e applicazione delle norme del codice della strada. Queste ultime, infatti, sono state affrontate e superate in precedenza dai canditati, essendo questi già titolari di una patente moto ottenuta dopo il superamento di una prova specifica.

Va infine precisato che il corso di formazione viene introdotto come alternativa alla ripetizione dell’esame pratico di guida: che rimane comunque a disposizione per chi preferisce un approccio più tradizionale al conseguimento della patente moto.

Per informazioni, si può contattare qualunque sede di AU.RA Autoscuole Ravenna, o visitare il sito www.autoscuoleaura.it.