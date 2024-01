“Il Governo di centrodestra non lascia indietro nessuno, specialmente in un territorio colpito da calamità naturali come l’Emilia – Romagna. Al contrario di quanto sostenuto da esponenti dell’opposizione, ho sottoscritto ieri l’Odg – a nome di tutta Forza Italia – presentato dal Pd e dalla Sinistra che intende estendere le agevolazioni previste dal DI Alluvione anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale al fine di garantire il livello occupazionale e contestualmente, laddove necessario, a garantire ai lavoratori tutela e accesso alla cassa integrazione. L’Odg infatti prevede un impegno di buonsenso ed interviene a sostegno dell’ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio, acquisito dal colosso del packaging Mayr Melnhof nel 2022. La multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura nel dicembre 2023, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti. Con questo Odg (riformulato dopo una iniziale bocciatura) al DL energia si chiede una modifica della normativa attuale secondo la quale chi ha espresso la volontà pubblica di recuperare e rilanciare la realtà produttiva della ex-farmografica non avrebbe accesso ad indennizzi, consentiti invece alle altre imprese alluvionate. Vogliamo invece contribuire nel far ripartire la produzione dell’azienda salvaguardando i posti di lavoro. Il Governo e Forza Italia hanno a cuore tutte le realtà colpite da calamità naturali in Emilia – Romagna e il Commissario di Forza Italia di Cervia, Simone Lucchi, sta seguendo da vicino la situazione della crisi aziendale per salvaguardare produzione e lavoratori”. Lo comunica la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari.”