Tanti neodiciottenni hanno partecipato ieri alla seduta del Consiglio comunale di Russi, durante la quale la Sindaca Valentina Palli ha consegnato loro una copia del libro di Enrico Galiano «Scuola di felicità per eterni ripetenti».

L’iniziativa è stata istituita nel 2019 dall’attuale Giunta per dar modo ai giovani di conoscere da vicino le Istituzioni alle quali saranno fattivamente chiamati a partecipare una volta raggiunta la maggiore età.

Il traguardo dei tanto attesi 18 anni ha un posto particolare nella memoria di tutti quanti, ma i ragazzi e le ragazze di Russi del 2005 lo ricorderanno anche per il segno che l’Amministrazione comunale di Russi ha voluto lasciare loro invitandoli alla seduta del Consiglio Comunale.

Sono stati momenti davvero emozionanti non solo per loro, ma anche per la Giunta e per i Consiglieri comunali che, insieme alla Sindaca Valentina Palli, hanno accolto con un gioioso abbraccio questi nuovi adulti che, con la loro indescrivibile capacità di sognare e di pensare alto, senza paure, hanno salutato l’Amministrazione della loro Città, consapevoli del nuovo senso del dovere che da quest’anno farà di loro persone davvero complete.

Queste le parole della Sindaca: «Vi abbiamo invitato per due motivi. Il primo è per farvi gli auguri. L’altro motivo è altrettanto evidente, cioè il fatto che a 18 anni voi diventate cittadini attivi, dal punto di vista delle istituzioni. Qualcuno di voi a giugno del 2024, potrebbe essere consigliere comunale, potrebbe essere chiamato in giunta, potrebbe anche essere potenzialmente il sindaco o la sindaca della vostra città. Il libro che abbiamo pensato di regalarvi, Scuola di Felicità per Eterni Ripetenti, è un libro bello perché è un libro che vi dice che non dovete aver paura di sbagliare né di essere felici.»