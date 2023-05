AGGIORNAMENTO EMERGENZA COMUNE DI RAVENNA: EVACUARE IMMEDIATAMENTE tutte le frazioni e le case in prossimità degli argini lungo il corso del Savio, del Ronco e del Montone.

Chi non può andare da amici o parenti si rechi alla palestra dell’Iti Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure alla scuola di San Pietro in Campiano, in via 2 giugno 1946 numero 2.

Elenco località che devono evacuare lungo il corso di Savio, Ronco e Montone: