𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝘁𝗶𝗴𝗻𝗼𝗹𝗮 – 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲

È in arrivo una piena straordinaria dei fiumi Senio, e Lamone.

Il sindaco ordina a tutti coloro che risiedono in zone prossime ai fiumi, di spostarsi ai piani superiori, o, se non possibile, lasciare l’abitazione.

Sono predisposti punti di raccolta presso le Scuole Elementari di Cotignola, Via Dante Alighieri, o presso il Pala Sabin, in via Sabin, 50, a Lugo.

Per informazioni 0545 908811

Per emergenze 800 072525