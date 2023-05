Il sindaco ordina immediata evacuazione delle abitazioni o altri immobili nelle zone a rischio, e in particolare in prossimità dell’argine del Sillaro tra a la via Merlo, via Cardinala , Canale di scolo Zaniolo e il Sillaro. Via Gagliazzona, Via Cardinala, Via Guglielma, Via Corecchio, Via Rampina, Via Coronella, Via Mensa, Via Montalbotto, Via Sagrati.