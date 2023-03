Parco Marittimo: i lavori per il 2° e il 3° stralcio dovranno essere affidati entro il 23 luglio

I lavori per il secondo e terzo stralcio del Parco Marittimo dovranno essere affidati, con regolare contratto firmato, entro il 30 luglio 2023. Lo impone il PNRR che è andato a finanziare la riqualificazione del litorale marittimo ravennate. Il termine dei cantieri dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026. Al momento il Comune di Ravenna ha pubblicato i bandi di gara ed è in attesa di analizzare le candidature per affidare le opere che dovranno essere realizzate a Casalborsetti, Punta Marina, Lido Adriano e Lido di Classe e, col terzo stralcio, a Marina Romea e Porto Corsini.

Nel frattempo, in consiglio comunale, l’assessore Federica Del Conte ha fornito un monitoraggio della situazione attuale a Marina di Ravenna, del primo stralcio di lavori, partito il 21 ottobre 2021. 455 i giorni di lavoro previsti dal bando. Lavori che in passato sono stati parzialmente sospesi perché non si riusciva ad accedere ad alcune aree interne della pineta. Poi però i cantieri sono ripartiti, conservando l’obiettivo di non intralciare l’attività degli stabilimenti balneari.