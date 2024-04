Grazie ai fondi ricevuti con il progetto Erasmus+ “Energie che rinnovano”, studenti e docenti del Liceo Torricelli-Ballardini nei mesi di novembre e febbraio si sono recati in mobilità in Finlandia, presso la scuola Juhani Ahon Koulu di Lisalmi, per conoscere il sistema scolastico finlandese.

In questa settimana, (14 -20 aprile 2024), un gruppo composto da venti studenti e due docenti finlandesi sono ospiti del Liceo faentino e nella giornata di lunedì 15 aprile 2024 sono stati ricevuti dall’Amministrazione comunale a Palazzo Manfredi. Durante la settimana avranno occasione di conoscere la tradizione della maiolica faentina, i mosaici di Ravenna e visitare la città di Bologna.

Le mobilità in Finlandia e Italia hanno l’obiettivo primario di trovare strategie per accrescere il benessere degli studenti e rinnovare i curricula, attraverso lo scambio di esperienze e l’incontro di culture diverse, e vogliono essere un’occasione per educare ai valori della pace e del rispetto delle diversità.