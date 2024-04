“Anche Italia Viva ha scelto ufficialmente, dalla giornata di ieri, di sostenere la candidatura a Sindaca di Lugo di Elena Zannoni, entrando di fatto nella Coalizione di Centrosinistra che già da tempo lavora in vista delle elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno.

Si allarga dunque il fronte composto da partiti e liste civiche che sostiene Elena Zannoni e che porterà ulteriori idee nel programma elettorale in fase di definizione con il confronto fra tutte le parti interessate e le indicazioni che quotidianamente giungono da singoli cittadini, associazioni e realtà del territorio.

“Sono particolarmente contenta – dice Elena Zannoni – che i momenti di dialogo di questi giorni abbiano portato Italia Viva a scegliere di far parte della Coalizione di Centrosinistra. Con loro abbiamo avuto una seconda opportunità di dialogo dopo lo scioglimento del Terzo Polo, occasione che ci ha consentito di confrontarci sui rispettivi programmi trovando numerosi punti di convergenza. Unione dei Comuni, decentramento e salute, tra gli altri, sono punti portanti anche nelle nostre priorità programmatiche. Nei prossimi giorni ci aspetta un lavoro di integrazione e di definizione di iniziative comuni in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno”.

Un lavoro basato sul dialogo e sul confronto che ha portato alla scelta di Italia Viva, condivisa con l’intera coalizione: “Ringrazio i rappresentanti di Italia Viva per la fiducia che ci hanno accordato – prosegue ancora la candidata Sindaca Zannoni – e sono certa che insieme potremo svolgere un lavoro ottimo per l’intero territorio comunale di Lugo, al quale ogni forza coinvolta tiene particolarmente. Da parte degli altri partiti presenti nella coalizione di centrosinistra mi piace rilevare, anche in questo caso, grande serietà e senso di responsabilità. Un’apertura alle idee e alle opinioni altrui, ribadita sin dal primo giorno di questa campagna elettorale, che sarà fondamentale per integrare il programma condiviso già in fase di definizione”.”