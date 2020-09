Entusiasmo a Reda per Bonaccini ed Isola

Grande partecipazione a Reda, in piazza Don Milani, per il comizio elettorale di Massimo Isola. Sul palco il coordinatore Andrea Fabbri, Massimo Isola e il governatore della Regione, Stefano Bonaccini. Presenti anche il Sindaco uscente Giovanni Malpezzi, il Senatore Stefano Collina, la consigliera regionale Manuela Rontini, il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni e tutte le forze politiche e civiche che sostengono Isola. Stasera la chiusura della campagna elettorale in piazza del popolo con musica e Gene Gnocchi.