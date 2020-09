Enpa Faenza incontra i candidati sindaco dei due principali schieramenti in campo in questa campagna elettorale: venerdì 18 settembre l’associazione animalista incontrerà alle 14.30 Paolo Cavina e alle 19 Massimo Isola. Per gli incontri sono stati scelti il Bar Bellini (ore 14.30) e il Bistrò Rossini (ore 19), due bar entrambi in piazza del Popolo.

La presidente dell’associazione Maria Teresa Ravaioli porrà domande ai candidati e riflessioni sul rapporto tra l’uomo e gli animali.

“Gli animali non hanno colore politico e non possono parlare – spiega la presidente -, e noi vogliamo essere la loro voce. Ci approcceremo agli incontri con totale imparzialità, per noi l’unica cosa che conta sono i contenuti”.

Entrambi gli incontri sono aperti al pubblico.