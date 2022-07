“Non solo Ivan é stato abbandonato legato ad un tavolo di un bar a Faenza. Questa storia ha veramente dell’incredibile.

Anche la mamma di Ivan ha subito lo stesso ignobile gesto: è stata abbandonata in un’altra cittâ. Allarmati nel non conoscere dove fosse finita Angel, abbiamo iniziato le ricerche e siamo riusciti a trovare il canile che la ospitava.

Ivan abbandonato già sotto peso, mangiava poco al Rifugio, cercava il contatto con le persone, si stava lasciando andare intristito e affranto. Così abbiamo fatto di tutto per riunire nel nostro Rifugio i due cani che fino al loro giorno dell’abbandono avevano sempre vissuto insieme.

Ci siamo riusciti!

Ivan quando ha visto Angel sembrava non crederci dalla felicità e quasi da subito ha iniziato a mangiare di gusto, potendo condividere nuovamente la sua vita con chi lo aveva fatto da sempre. Gli accertamenti sanitari per Ivan in ogni caso vengono portati avanti per escludere altre cause e che non sia solo la frustrazione per la mancanza di quello che aveva e che non ha più. Le indagini della polizia continuano e non possono essere resi noti i particolari ma stiamo facendo tutto il possibile in collaborazione con la Polizia Municipale nella persona del Commissario Eros Zalambani, al quale rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti per la sensibilità che dimostra.

Ivan e Angel finalmente riuniti, é stata dura ma ce l’abbiamo fatta!”

Enpa Faenza