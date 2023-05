Sono operativi ulteriori mezzi per il movimento terra che vanno ad aggiungersi a quelli già a disposizione del Comune e della colonna mobile della Protezione civile lombarda per le operazioni di ripristino dei fossati e di rimozione del fango, concentrate nelle zone delle vie Vecchia Albergone, Muraglione e San Gervasio.

Prosegue l’attività di Hera per la raccolta straordinaria dei rifiuti e lo spurgo delle fognature.

Continuano le operazioni di pompaggio delle acque accumulate nei terreni dell’area di Villanova fra le vie Cocchi, Aguta, Viazza Vecchia e Nuova e Destra Canale Inferiore. Coordinate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, le operazioni si svolgono in collaborazione con la Protezione civile e diversi Consorzi di bonifica del centro e nord Italia.

Ieri e oggi la sindaca Eleonora Proni ha visitato alcune delle zone di Bagnacavallo maggiormente colpite dall’alluvione; questa mattina anche in compagnia dell’assessore regionale a Mobilità e Trasporti e Infrastrutture Andrea Corsini e dell’assessora comunale alla Protezione civile Caterina Corzani, con i quali si è recata anche presso l’argine del Lamone nei pressi di Boncellino, ora in fase di ricostruzione.

Per la giornata di domani, sabato 27 maggio, l’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato una nuova allerta rossa per criticità idraulica per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua. Non sono tuttavia previste precipitazioni.

Questo fine settimana la Biblioteca Taroni e l’associazione Tra le nuvole proporranno “Bambini al centro”, uno spazio dove accogliere bambine e bambini mentre le famiglie colpite dall’alluvione sono al lavoro per ripristinare case e aziende. Lo spazio sarà attivo sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la saletta delle associazioni in via F.lli Bedeschi 9 a Bagnacavallo. L’iniziativa è completamente gratuita. Info e iscrizioni: 0545 280912, biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

Domani si svolgerà regolarmente il mercato del sabato a Bagnacavallo.