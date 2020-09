Elezioni, Ignazio La Russa lancia la volata al centrodestra: “Cavina è la sintesi ideale”

Ignazio La Russa a Faenza per sostenere la candidatura di Paolo Cavina. Continuano gli appuntamenti in Piazza del Popolo organizzati da Fratelli d’Italia all’interno della campagna elettorale che porterà al voto del 20-21 settembre. Sabato mattina è stato il turno del Vicepresidente del Senato raggiungere la città manfreda in vista della chiamata alle urne degli elettori. Nel suo discorso a simpatizzanti e candidati, La Russa si è concentrato sul programma della coalizione di centrodestra, condiviso da tutte le liste senza particolari distinguo.