Nasce “Area liberale”, nuova realtà politica del centrodestra | VIDEO

Presentata “Area liberale”, il nuovo gruppo politico fondato da Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani dopo l’abbandono della Lega Salvini Premier a Faenza. “Coraggio e coerenza” lo slogan scelto dalla nuova realtà che ha messo al centro della propria agenda politica cinque punti con proposte costitutive: lavori pubblici, viabilità e riqualificazione urbana, attività produttive, diritti civili, scuola e lavoro. Fin dalla presentazione non sono mancati attacchi all’attuale amministrazione manfreda, criticata per il ritardo in alcune opere pubbliche, come la circonvallazione e il Palazzo del Podestà. Per Area liberale il covid non può essere una scusante. Non sono mancati anche progetti a lungo termine. Area liberale punta alle prossime elezioni amministrative del 2025 a Faenza, anche se non nega di aver già iniziato a porre le basi per eventuali partecipazioni alle elezioni comunali del 2024 previste a Brisighella e in Bassa Romagna. Non sono esclusi accordi anche a livello extraprovinciale dato che il percorso di Maiardi e Padovani è simile a quello di molte altre persone uscite deluse dalla Lega in Romagna