Faenza Contemporanea torna a proporre i propri “Incontri contemporanei” con i candidati, caratterizzati da ospiti e interventi musicali. Il prosssimo appuntamento è fissato per martedì 15 settembre alle ore 19,00 in Piazza Nenni con ospiti Cristiano Cavina, scrittore, e Vittorio Bonetti, artista musicale, che intratterranno i presenti con storie e musiche della Romagna.

Per Faenza contemporanea saranno presenti: Beatrice Bassi, designer grafico; Emanuele Fregnani, Hdi assicurazioni e collaboratore di organizzazione eventi; Paola Pescerelli Lagorio, presidente della Casa Museo Raffaele Bendandi; Filippo Lo Piccolo, dottore commercialista e revisore legale, docente e tutor presso Università di Bologna; Martino Neri, pittore; Claudio Ossani, giornalista; Martina Scarpa, apprendista ceramista.

“Durante la serata saranno esposte le “Faenze Contemporanee”, ceramiche d’uso realizzate per la nostra lista dalle botteghe ceramiche faentine, in vendita al termine della serata a scopo di autofinanziamento”

Mercoledì 16 settembreore, alle ore 19.00, è invece previsto un secondo appuntamento questa volta al Parco Punta degli Orti, in via Firenze

“L’attività motoria come molla per il benessere e la conoscenza del territorio. Parliamo di benessere e territorio con il candidato di Faenza contemporanea Massimo Solaroli insegnante di educazione fisica, proprietario di un centro fitness, allenatore nazionale di pallacanestro con esperienze in serie A maschile e femminile (club atletico Faenza compreso).

Ospiti: Davide Caroli, osteopata e Gaia Leonardi, istruttrice presso asd Gioca lo Sport Senza Frontiere, insegnante di Yoga e ceramista.