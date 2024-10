Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e candidato al consiglio regionale nella Lista Lega Popolo della Famiglia, ha accompagnato il candidato presidente Elena Ugolini a Faenza, tra i cittadini alluvionati del quartiere Borgo: “Quello di ieri pomeriggio – afferma De Carli – è stato un momento di ascolto e confronto toccante e significativo. I cittadini del quartiere Borgo, nello specifico il comitato Borgo Alluvionato, hanno manifestato ad Elena le loro problematiche e le criticità che purtroppo non sono state risolte.”

Le richieste che i cittadini fanno alle istituzioni sono chiare: messa in sicurezza del territorio e ristori.

“Ho notato in Elena Ugolini – prosegue De Carli nella nota – una grande capacità di ascolto ed una forte sensibilità. Siamo soddisfatti perché come Ugolini ha la nostra stessa visione su cosa fare per la ricostruzione del dopo alluvione: mettere i cittadini alluvionati e tutti i comitati al centro.

Come Popolo della Famiglia infatti chiediamo da tempo un tavolo di concertazione con le istituzioni che coinvolga i comitati alluvionati.”

Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, aggiunge: “I cittadini sono esasperati. Con l’allerta rossa poi, l’incontro con Ugolini riveste connotati davvero importanti: i cittadini hanno potuto manifestare ad un candidato amministratore le loro perplessità ed i loro problemi.”

“Ringraziamo il Comitato Borgo per la disponibilità al nostro invito – concludono De Carli e Vitali – ed Elena Ugolini per aver creduto in quello che è stato un momento di ascolto, che dovrebbe essere fatto da tutte le istituzioni come