Il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) attivo in Prefettura da ieri si è riunito stamattina alle 10 e alle ore 12.30 per fare un punto sulla situazione meteo e adottare tutte le misure previste in via precauzionale dopo il monitoraggio in atto sui corsi d’acqua e sui punti arginali ritenuti più critici.

Le precipitazioni sono leggermente inferiori a quelle previste nella giornata di ieri da ARPAE Emilia Romagna. Le piogge interessano in minor parte la montagna e la collina, mentre si stanno concentrando maggiormente nella zona a ridosso della via Emilia. Le piene dei fiumi saranno quindi inferiori a quelle previste, nonostante precipitazioni forti nella parte della collina possano generare picchi significativi ma impulsivi, con livelli alti ma di breve durata. I livelli dei fiumi dovrebbero essere compresi tra soglia 1 e 2 e nel tardo pomeriggio, in serata e in nottata sono attesi i colmi di piena.

In via precauzionale il Sindaco di Bagnacavallo sta evacuando in via preventiva le persone residenti nelle frazioni di Traversara e Via del Muraglione a Boncellino che potranno essere accolte, se non troveranno ospitalità da parenti o amici, presso la palestra della scuola elementare del Comune.

Il C.C.S. farà un nuovo punto di situazione alle ore 18.