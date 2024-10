Inizieranno lunedì 14 ottobre i lavori di riasfaltatura in via Campolungo a Mensa, nel tratto finale al confine con il territorio di Cesena, e i lavori di ripristino della pavimentazione delle rampe di accesso e del sottopasso alla tratta ferroviaria Ravenna-Russi situata tra via Carracci e via Viazza di sopra a San Michele. I lavori avranno una durata di 60 giorni.

È prevista una modifica temporanea alla circolazione in via Campolungo a Mensa – Matellica e via Carracci, a San Michele, per permettere gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale consistenti. Nello specifico è previsto il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) e il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli in via Campolungo, (per un tratto di circa 400 metri a partire dall’intersezione con la sp 33 “via Mensa” e tratto di circa 400 metri a partire dall’intersezione con la sp118 “Dismano”). È inoltre previsto il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni (nel sottopasso) e divieto di sosta permanente con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli (nel tratto e nelle due aree in testata del sottopasso) in via Carracci, per circa 150 metri a partire dall’intersezione con via Viazza di sopra e il civico 29.