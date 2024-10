L’Ausl Romagna ha messo in campo ben sedici micologi per monitorare la situazione della raccolta dei funghi e della loro somministrazione – spiega il dottor Silvio Cantori, che ha il Coordinamento del Processo Aziendale – Ispettorato Micologico di Ausl Romagna – In questo periodo molte persone stanno consumando i funghi, alcune senza farli controllare. Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale Esperto Micologo può scongiurare qualsiasi intossicazione. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico.”

Ricordiamo ancora, di seguito, sedi, giorni ed orari di apertura degli Sportelli Micologici in Romagna:

Sportelli Ambito di Cesena:

Cesena Via Marino Moretti, 99, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 10,00

Sportelli Ambito di Forlì:

Forlì, Via della Rocca, 19, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30

Sportelli Ambito di Ravenna:

• Ravenna , Via Fiume Abbandonato,134, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Bagnacavallo, Via Vittorio Veneto, 8 , il Venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00

• Faenza, Via Zaccagnini, 22, il Lunedì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Sportelli Ambito di Rimini:

• Rimini Via Flaminia (ingresso posteriore ospedale di Rimini),il Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e il Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Riccione Via Sicilia, 55, il Giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Novafeltria Piazza Bramante, 10, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 09,00

• Montecopiolo Piazza Municipio, 13, il Lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 10,30