Si intitola Words | Parole il decimo e ultimo episodio della web serie dedicata a Ravenna Città del Mosaico, online da domani mercoledì 30 ottobre sul canale YouTube di Ravenna Tourism e sul sito turismo.ra.it

Si conclude così la web serie che in 10 puntate ha raccontato la Città del mosaico, attraverso gli sguardi e i percorsi proposti da 5 giovani protagoniste di nazionalità diverse che hanno scelto Ravenna per vivere e studiare.

Come nella prima puntata, quasi a chiudere un cerchio, la protagonista è ancora una volta la giovane Haimanot, studentessa del Master in International cooperation on Human rights and Intercultural heritage, proveniente dall’Etiopia. Con lei si va alla scoperta della Ravenna di Dante: tra una lettura perpetua dei canti della Divina Commedia davanti alla tomba del poeta e il Museo di Dante, tra la Biblioteca del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, con i suoi volumi antichi, e il moderno murales dello street artist Kobra, che del solenne profilo di Dante fa un ritratto geometrico e coloratissimo.

Al centro del video, ci sono quindi le parole del Sommo Poeta, ma riecheggiano anche le parole di tutte e cinque le giovani studentesse di diverse nazionalità che nel corso della web serie hanno raccontato Ravenna, immergendosi nel tessuto urbano, interagendo con l’ambiente e le persone e scoprendo le bellezze della città e dei suoi dintorni: Noran Adly Aly Ibrahim (Egitto), Carolyne Asantewaa Dwomoh (Ghana), Anna Borzik (Crimea), Francesca Fiorillo (Italia) e Haimanot Zamburlini (Etiopia).

Animali, suoni, superfici, mare, alberi, spiagge, colori, murales, onde, parole: attraverso i 10 itinerari tematici, nei 10 episodi della web serie, come in un mosaico, le impressioni, le visioni e i racconti delle ragazze hanno dato forma all’immagine di Ravenna, luogo di ispirazione e attrazione culturale, dove storia, arte, natura e innovazione si intrecciano, offrendo un’esperienza di vita unica.