Per lavori nel piazzale della stazione ferroviaria, a partire da lunedì 4 novembre, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità. In piazzale Cesare Battisti dalle ore 6 di lunedì 4 alle 18 di martedì 29 novembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi biciclette, monopattini e simili, in tutta l’area est del piazzale.I veicoli a motore lasciati in sosta, nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito. I velocipedi o altri veicoli non a motore in sosta saranno rimossi dalle rastrelliere e portati in custodia presso il deposito comunale di via Chiarini 38.