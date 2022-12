Drammatico aumento delle intossicazioni da monossido: a Ravenna parte una campagna di sensibilizzazione

In preoccupante aumento i casi di intossicazione da monossido di carbonio. Come riportato dal centro iperbarico di Ravenna in questi giorni, gli episodi di avvelenamento da monossido di carbonio a novembre 2022 sono aumentati del 500% rispetto allo scorso anno.

L’aumento dei costi dell’energia e del gas, sta portando infatti molte famiglie ad utilizzare fonti di riscaldamento alternative, senza però alcun rispetto delle norme necessarie di sicurezza. Spesso infatti si tratta di radiatori portatili, scaldabagni, stufette, caminetti a cherosene o gas, datati, senza alcuna manutenzione, o, peggio, con una manutenzione portata avanti da personale non professionista. Anche l’areazione dei locali molte volte è insufficiente.

Il problema riguarda famiglie o singole persone a basso reddito, italiane e straniere, residenti in vecchie abitazioni che si saturano di gas, con seri rischi per la vita, soprattutto per le persone che soffrono già di precedenti patologie.