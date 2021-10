Dopo la messa a Porto Fuori, l’ultimo saluto ad Andrea Leoni davanti alla sede della Compagnia Portuale

Sono stati celebrati nel pomeriggio di sabato i funerali di Andrea Leoni, il ragazzo di 31 anni scomparso martedì sera in un incidente stradale in via Canale Molinetto. Andrea Leoni era socio della Compagnia Portuale di Ravenna dove lavorava da 10 anni. In questi giorni i suoi compagni di lavoro lo hanno voluto ricordare con uno striscione affisso di fronte alla sede di via Antico Squero, sulla darsena, e anche oggi l’ultimo saluto insieme alla famiglia è stato contraddistinto da alcuni momenti organizzati da amici e colleghi di lavoro per ricordare chi fosse Andrea. Dopo la messa celebrata a Porto Fuori, infatti, è stato organizzato un ultimo corteo per le strade del paese. Dopodiché il feretro è arrivato alla sede della Compagnia dei Portuali dove, dopo le note di Meganoidi e Nirvana, è stato ricordato il percorso del 31enne all’interno dell’ambiente lavorativo, le sue passioni e le sue qualità.