Reduce da due sconfitte nelle prime due gare di campionato, l’Olimpia Teodora vola in Sicilia per la terza giornata. La squadra di Coach Simone Bendandi, alla ricerca dei primi punti, si confronterà domani, domenica 24 ottobre, alle 15, con la capolista del Girone A di Serie A2, la Sigel Marsala Volley, unica formazione ancora a punteggio pieno.

Fischio d’inizio del match alle ore 15. Gli arbitri della partita saranno Antonio Mazzarà e Gianmarco Lentini.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Sappiamo che ci aspetta un’altra partita complicata e che sarà un campionato lungo e difficile. Siamo consapevoli di questo e siamo pronti per dare il massimo a livello di interpretazione del match e di quello che facciamo in palestra.

Affrontiamo una squadra che viene da due vittorie e ha attaccanti interessanti e potenti, che possono portare molti punti. Dal canto nostro speriamo di crescere nel fondamentale della battuta, su cui lavoriamo molto in allenamento, per poi poter poi giocare a muro con palla non in mano alla loro palleggiatrice, che abbiamo già affrontato nelle scorse stagioni e conosce bene questo campionato.

Quello che mi aspetto è di vedere un altro passetto in avanti nel saper riconoscere e affrontare momenti che abbiamo già vissuto nelle gare precedenti. Mi aspetto tanto carattere, consapevoli che ci manca ancora un po’ di serenità in tutto il gioco, ma che il lavoro paga”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Sigel Marsala Volley 6, CBF Balducci HR Macerata, Banca Valsabbina Millenium Brescia 5, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 4, Assitec Volleyball Sant’Elia *, Omag – MT S.G. in Marignano 3, Volley Hermaea Olbia 2*, Seap Dalli Cardillo Aragona, Green Warriors Sassuolo 1, Olimpia Teodora Ravenna, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

Le altre partite della 3a Giornata di Serie A2 Girone A

Assitec Volleyball Sant’Elia – Banca Valsabbina Millenium Brescia (sabato 23, ore 17.30)

Omag – MT S.G. in Marignano – Seap Dalli Cardillo Aragona (domenica 24, ore 16)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Tenaglia Altino Volley

Volley Hermaea Olbia – Green Warriors Sassuolo

Riposa: CBF Balducci HR Macerata