Indagine a 360° da parte della Procura di Ravenna sulla morte della 47enne trovata senza vita in casa a Montaletto di Cervia nella giornata di mercoledì. Il pubblico ministero di turno, Angela Scorza, vuol far luce su alcuni punti interrogativi intorno alla vicenda e al momento nessuna ipotesi è esclusa. Al momento si indaga contro ignoti per omicidio colposo. Nessuna persona infatti è stata iscritta fra gli indagati.