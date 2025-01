Un gesto speciale per i bambini ricoverati all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, per portare loro un po’ di magia di festa e calore umano. È quello che hanno fatto i volontari della Caritas-Parrocchia San Paolo e i soci del Gruppo Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Ravenna. Gli enti guidati da Marco Regine Presidente A.N.M.I. / Ravenna e Teresa Morello referente Caritas – Parrocchia San Paolo di Ravenna, hanno portato doni ai bambini.

La decisione di stare accanto ai bambini ricoverati è nata dal desiderio di donare serenità a chi, soprattutto durante le festività , vive un momento di grande difficoltà. “Vedere questi piccoli costretti a trascorrere le festività lontani da casa e dai loro amici ci ha colpito profondamente – racconta il Presidente Marco Regine -. Abbiamo voluto ricordare loro che anche in un letto d’ospedale può esserci spazio per la magia del Natale, per il calore umano, per i sorrisi che tanto mancano in quei momenti”.

La referente Teresa Morello, Caritas Parrocchia San Paolo di Ravenna commenta :” In questi luoghi difficili, dove spesso il dolore e la solitudine dominano, basta davvero poco per rendere speciale una giornata. Il ruolo dei volontari è semplice, ma immensamente importante: portare un sorriso. A volte basta una parola gentile, un gioco, una risata. Cerchiamo di infondere speranza, facendo sentire i bambini meno soli, meno fragili.

Vogliamo che vivano le Feste con gioia, speranza e senza paura”. Sia Regine e Morello hanno sottolineato che “ogni piccolo gesto conta. Che si tratti di una donazione, di un contributo o anche solo di una parola di incoraggiamento, ogni aiuto rende possibile questa magia.

Ogni contributo è come un mattoncino che costruisce un futuro migliore per questi bambini. Se tutti insieme mettiamo un po’ del nostro cuore in questo, possiamo davvero fare la differenza” Un sentito ringraziamento al Prof. Marchetti Federico , Direttore di pediatria di Ravenna per aver concesso l’autorizzazione a realizzare questo evento, portare doni ai piccoli pazienti.