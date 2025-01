Sulla ruota della 16esima giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca, terza del girone di ritorno, la Consar Ravenna vuole giocarsi un ambo per mantenere la vetta della classifica: 7 e 13. Sono il numero di vittorie consecutive e totali che Goi e compagni raggiungerebbero in caso di successo domani pomeriggio, lunedì 6 gennaio (si gioca alle 17.30, diretta visibile su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World), al PalaEstra di Siena, tana della Emma Villas, a sua volta in un bel momento di forma e di crescita certificato dalle tre vittorie di fila ottenute, quattro nelle ultime cinque, che l’hanno fatta risalire dal nono al quinto posto nel terzetto, con Aversa e Acicastello, che insegue a otto punti il trio di testa formato da Ravenna, Brescia e Prata. Sul piatto della bilancia, la squadra di Graziosi, ex coach di Ravenna nel 2018/19, può mettere anche la continuità di risultati che sa esprimere nel proprio palazzetto, dove in questo campionato finora è sempre andata a punti.

“Sarà una partita dai contenuti tecnici molto alti – è certo Antonio Valentini, coach della Consar –perché entrambe le squadre arrivano a questa partita in salute e in serie positiva. Siena ha avuto un inizio un po’ problematico dovuto agli infortuni che ha patito nella prima parte della stagione e per questo non è riuscita ad esprimere poi quello che è il suo valore. L’Emma Villas è una formazione composta da alcuni giocatori di comprovata esperienza e qualità, penso a Nelli, Randazzo, al palleggiatore Nevot, è una compagine organizzata, con un livello di gioco alto, costruita per vincere il campionato. Questo lo sappiamo: ne abbiamo parlato con i ragazzi, lo abbiamo valutato e analizzato al video. Noi dovremmo essere bravi ad esprimere un livello altrettanto alto e consapevoli della difficoltà della partita, che richiederà attenzione in tutte le fasi del gioco”.

C’è un altro numero che la formazione di Valentini vorrebbe toccare o superare in questo match: i 200 punti conquistati in regular season nell’era Consar. Fin qui da quando, dalla stagione 2018/19, il gruppo cooperativo ha deciso di entrare nella pallavolo, sostenendo la squadra prima come sponsor e poi anche come proprietario, Ravenna ha incasellato 198 punti: un successo a Siena permetterebbe alla Consar di tagliare un traguardo, simbolico quanto si vuole, ma decisamente significativo per suggellare l’impegno del consorzio guidato da Veniero Rosetti. Sarebbe anche il modo migliore per iniziare il 2025 che pone a Goi e compagni un trittico di match molto impegnativi: dopo Siena ci sarà infatti la sfida al vertice contro la Tinet Prata sabato 11 e poi la trasferta in casa del Delta Group Porto Viro domenica 19. “Sappiamo che abbiamo tre partite complicate per la qualità degli avversari che andremo ad incontrare ma credo sia importante concentrarsi di volta in volta sulla singola partita e non perdere di vista la qualità che dobbiamo esprimere in allenamento per arrivare poi con delle certezze in campo. Sicuramente ci permetteranno di capire quanto possiamo ancora crescere, perché io credo che la squadra abbia ancora margini per farlo. Non dobbiamo perdere di vista l’età che hanno i nostri ragazzi, e i percorsi che stanno facendo e che richiedono tempo. Sarebbe un errore grave che non dobbiamo fare”.

Ex in campo e in panchina Sono quattro i protagonisti del match che si trovano ad affrontare il loro passato. In casa ravennate c’è la coppia Copelli-Tallone, reduce proprio dall’esperienza maturata in Toscana la scorsa annata, mentre in casa senese spiccano Gianluca Graziosi, coach nel 2018/19 a cui va il merito di avere conquistato 27 dei 198 punti targati Consar, e il centrale Victorio Ceban, a Ravenna nel 2022/23.

Gli arbitri. Dirigeranno questa sfida Giuliano Venturi di La Loggia (Torino), con 128 presenze in A2, e Marco Pasin di Borgaro Torinese che in questo campionato ha diretto Ravenna nel vittorioso match di Prata.