Domenica 7 novembre (10.00-12.30/15.00-18.30) ultimo giorno per visitare la mostra Dante. Visioni del contemporaneo che resterà aperta per l’antica Fiera di San Rocco. Per l’occasione ci sarà la possibilità di giocare con Dante, perché la Divina Commedia non si tocca, ma si gioca.

“Possono un mazzo di carte e qualche gettone riassumere un’opera complessa come la Divina Commedia di Dante Alighieri? La risposta breve è «non può»… per quella completa vi aspettiamo domenica 7 novembre per giocare e accompagnare Dante e Virgilio nel viaggio più infernale mai raccontato. Top Hat Games vi aspetta per parlarvi del progetto ludico e per farvi giocare a Dante Alighieri: Comedia – Inferno”.

In occasione delle celebrazioni dei settecento anni di Dante Alighieri, l’opera ludica di Sir Chester Cobblepot, editata da Top Hat Games, ha ricevuto il patrocinio Dante 2021 dal Comitato ufficiale delle celebrazioni, grazie al supporto del Comune di Gradara che ha coinvolto Gradara Innova, la Regione Marche e il progetto Francesca 2021.

Ingresso libero. Obbligo di green pass.