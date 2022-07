Dopo il successo ed i tanti attestati di apprezzamento per l’esordio di un’iniziativa assolutamente nuova che punta a diventare un appuntamento fisso annuale, domani sera, 22 luglio, tocca al secondo spettacolo di “Ravenna BANDA di Sera”, Marching Band Festival promosso dal Comitato Spasso in Ravenna in collaborazione con l’amministrazione comunale e inserito nel programma di Ravenna Bella di Sera.

Sempre dalle ore 21, appuntamento a Borgo San Rocco dove partirà il corteo colorato e divertente dei Bloko Intestinhao. Ensemble di percussioni brasiliane guidato dal maestro Marco Catinaccio. Il calore e i ritmi brasiliani, le danzatrici di samba e un pizzico di ironia rendono questa band irresistibile e in grado di coinvolgere il pubblico per le strade in giro per l’Italia e lasciare a bocca aperta anche i giudici di Italia’s Got Talent.

Questo il percorso dei Bloko Intestinhao: partenza da Borgo San Rocco, via Mazzini, piazza Caduti, via Corrado Ricci, via Cairoli, via Mentana, via Ricci, conclusione in via Da Polenta ed in Piazza San Francesco.

Il colore della serata è l’ARANCIONE e tutti gli esercizi commerciali lungo il percorso sono invitati a colorare di arancione le loro vetrine o i loro punti vendita per rendere ancora più coinvolgente la serata.

La direzione artistica della manifestazione è stata curata da Marco Carone, in collaborazione con Diego Occhiali dell’associazione TUMM Ets.

Dopo il samba dei Bloko Intestinhao, venerdì 5 agosto il’afro-urban dei Lokomotive, con partenza dai Giardini Speyer, esibizione in piazza del Popolo ed arrivo a Porta Adriana (tema il colore giallo) per quello che sarà l’ultimo evento di “Ravenna BANDA di Sera”.

L’intero Marching Band Festival è un’idea del Comitato Spasso in Ravenna, frutto a sua volta dell’iniziativa delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna.