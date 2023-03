Inaugurata oggi alla presenza dell’Assessora dott.ssa Annagiulia Randi del Comune di Ravenna la prima edizione 2023 della mostra mercato La Pulce d’Acqua, tradizionale Fiera ricorrente del Riuso, nell’occasione si è anche festeggiato il ritorno della mostra gemella “La Pulce nel Baule” che dopo 3 anni tornerà il prossimo 26 marzo nel parcheggio del Pala De André.

All’inaugurazione sono intervenuti in rappresentanza di alcune associazioni, delle molteplici che grazie alla Fiera riescono a realizzare i propri progetti di volontariato sociale, la Sig.ra Mazzoni Maria Grazia con la cagnolina Zara per l’Associazione “Soli a quattro zampe”, la Sig.ra Nadia Tamburini dell’associazione “C.a.b.i. – Casa accoglienza bambini indifesi”, la Sig.ra Anna Redavid e il Sig. Marcello Iervolino per “Cuore & Territorio”; presenti inoltre la Sig.ra Milena Ciani dell’organizzazione, il Dott. Gianpiero Rossi dello staff organizzativo e Carlo Serafini Editore storico fra le altre della testata La Pulce e Secondamano.

Nell’occasione si è festeggiato anche la prestigiosa certificazione ottenuta dalle Fiere, le Mostre Mercato hanno infatti ottenuto la certificazione ISO 14001: certificazione che attesta la capacità di produrre senza impattare sull’ambiente, quindi in un’ottica di sostenibilità futura. La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni, pubbliche e private, per lo sviluppo di un efficace Sistema di Gestione Ambientale certificabile. Migliorando le prestazioni e i processi interni, ogni organizzazione e imprese può trarre beneficio dalla certificazione, rafforzando la fiducia dei propri stakeholder e adempiendo alle proprie responsabilità nei confronti della sostenibilità.

Le Mostre Mercato della Pulce sono ormai da decenni diventate un appuntamento fisso che consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. L’occasione giusta anche per rinnovare il guardaroba all’insegna del “vintage”, dall’abbigliamento agli accessori. Inoltre, la visita della Fiera si unisce ad una piacevole passeggiata in uno dei quartieri attualmente più suggestivi e innovativi della città.

Infine non dimentichiamoci che andare per Fiere del Riuso riserva spesso delle interessanti sorprese, insomma l’affare è sempre dietro l’angolo, serve solo comprendere il comparto d’interesse, essere mattinieri e veloci perché spesso gli affari volano via e svaniscono in pochi secondi.

Le Mostre Mercato di Ravenna, sono tra le più longeve e apprezzate d’ Italia, sono aperte a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti, le Fiere sono anche aperte a operatori economici, hobbisti e in ultimo ma non per importanza – a titolo gratuito – a tutte le associazioni di volontariato per realizzare i propri obbiettivi sociali. Le merceologie ospitabili sono: antiquariato, rigatteria, collezionismo, modernariato, hobbistica, arredo & design, automotocicli, arte, qualsiasi tipologia di oggetto usato e/o d’occasione per finalità di recupero, riciclo e Riuso, cibo di strada – food truck.

La filosofia delle Fiere de “La Pulce” è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Gli appuntamenti 2023 delle Mostre Mercato saranno: in Darsena a Ravenna “La Pulce d’Acqua”: dalle 08.30 alle 18.30, il 12 marzo, il 10 aprile (lunedì di Pasqua); il 14 maggio; l’11 giugno; il 10 settembre; l’8 ottobre; il 5 novembre; l’8 dicembre (festività); nel parcheggio del Pala De André, la “storica “La Pulce nel Baule”: dalle 08:00 alle 18:00, il 26 marzo, il 23 aprile; il 28 maggio; il 24 settembre; il 22 ottobre; il 26 novembre.