L’Azienda Sanitaria della Romagna ha informato il Comune di Faenza della presenza di un caso confermato di febbre da virus Dengue in una persona residente nella zona compresa tra le vie Lacchini, Bertoni, Buozzi, Ferrari e Firenze.

In base al principio di massima precauzione e secondo quanto previsto dal Piano Regionale, le autorità sanitarie hanno disposto l’attuazione dell’intervento straordinario di disinfestazione nelle abitazioni e loro aree esterne della zona interessata.

Da venerdì mattina, dopo che il personale della polizia locale, giovedì sera, ha consegnato gli avvisi ai civici interessati, attraverso operatori specializzati della ditta che ha l’appalto sono partiti gli interventi di disinfestazione articolati in diverse fasi: interventi porta-a-porta nelle aree private, nei giardini e nelle altre aree esterne, con trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione di tutte le piccole raccolte d’acqua in cui le zanzare si possono sviluppare; sarà indispensabile quindi garantire l’accesso alle aree private. La seconda fase riguarderà il trattamento adulticida nelle aree pubbliche e nelle aree private confinanti per abbattere le zanzare adulte presenti, con l’utilizzo di piretroidi. Operazione che verrà effettuata in orario notturno da sabato 16 a lunedì 18 luglio, dalle ore 3 alle ore 6 di mattina. Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne. È quindi importante chiudere porte e finestre delle abitazioni, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi e quanto c’è di commestibile all’esterno.

Per qualsiasi informazione si potranno contattare i seguenti recapiti: Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza tel. 0546 691318; URP: tel. 0546 691449 – 691444

Per qualsiasi chiarimento di carattere sanitario: Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl:

tel. 0546 602503 – 0544 602524