Per la rassegna Pagine d’Arte al MAR di Ravenna sarà ospite giovedì 18 aprile alle 17.30 Mara Famularo con l’incontro “Destinazione manga. Alla scoperta di mondi, storie, protagonisti” (Il Mulino). La giornalista che scrive di fumetti e graphic novel su la Stampa e Fumettologia, oltre a lavorare nel campo dell’editoria, dialogherà con Matteo Cavezzali dell’arte del fumetto giapponese, da Hokusai a Akira Toriyama.

Negli ultimi anni, in Italia come in molti altri paesi, i manga hanno conquistato sempre più spazio nelle librerie e sbancato le classifiche di vendita. Da lettura di nicchia sono diventati un fenomeno globale. Ispirano film e serie tv; piacciono agli adolescenti come agli ultraquarantenni. Facciamo il punto su questo fenomeno culturale e di consumo, per capire quali sono stati i primi manga ad arrivare in Italia e attraverso quali vie, quali i più letti, le serie più longeve, i generi e i lettori di riferimento. Scopriamo cosa vuol dire creare manga, quale mondo ruota loro intorno e come sono entrati nelle nostre vite. Un libro per chi li legge, li ama e vuole saperne di più, e per chi, incuriosito, non ha ancora le idee chiare ma vorrebbe averle.