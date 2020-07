Con riferimento all’istanza presentata da Alessio Grillini (Italia Viva), nonché registrata al nr. 40996/2020 del protocollo dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, nella quale si segnala un particolare degrado nella zona Cavallerizza, piazza Dante e corso Garibaldi, si è proceduto a rispondere, da parte del sindaco Giovanni Malpezzi, sui quesiti presentati:

• L’amministrazione comunale ha ben presente le criticità che interessano l’area segnalata e quanto i cittadini hanno già evidenziato, ovvero le cattive frequentazioni e il degrado della zona.

• Alla luce degli elementi forniti dai cittadini, sono stati intensificati e rafforzati i controlli della polizia locale, coordinati con tutte le forze dell’ordine. Inoltre con ordinanza sindacale si è provveduto a ridurre la fascia oraria di apertura del bar Simbol ubicato in corso Garibaldi n. 62.

• Nei prossimi mesi sono previsti interventi infrastrutturali finalizzati al potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza, quali misure per migliorare la vivibilità e la sicurezza della zona.

“E’ auspicabile pertanto che le misure come sopra indicate possano contribuire a risolvere le criticità note” conclude Malpezzi.

Grillini apporta le proprie delucidazioni: “La situazione come io stesso affermavo era già nota ad amministrazione e autorità, ma solo successivamente al mio intervento c’è stata una intensificazione degli interventi, e c’è stata anche una maggior attenzione da parte degli addetti alle aree pubbliche. Tale riscontro mi viene sempre riferito dai residenti.

Premesso doverosamente questo, certamente gli impegni che l’amministrazione mette sul campo corrispondono a quanto necessario, e ringraziando per la pronta risposta, sono qui ad assicurare che il mio impegno ai residenti perché questo avvenga in tempi brevi e certi”.

L’esponente di Italia Viva continua: “Voglio inoltre auspicare che gli interventi delle forze dell’ordine restino, anche nel periodo estivo, costanti ed efficaci come oggi.

Sarà inoltre fondamentale, ripensare alla zona, per renderla, oltre ai sistemi di videosorveglianza ed al potenziamento dell’illuminazione imminenti, più viva, e meno aggredibile di conseguenza dalla microcriminalità stanziale”.

Grillini prosegue ancora: “Voglio evidenziare che in questa ottica progettuale, un recupero fattivo del sottopasso ciclabile in fondo a Corso Garibaldi, che si trova comunque nel perimetro ‘caldo’, dovrà esserne parte integrante. La cura del verde al suo interno, la pulizia dei muri, una corretta manutenzione, la pulizia puntuale a terra, devono diventare un simbolo di rinascita di questa zona, oltre che, motivare e gratificare le centinaia di persone che ogni giorno lo utilizzano premiando una mobilità sostenibile.

Anche qui, mi dispiace sottolinearlo, diversi cittadini da tempo stanno presentando giuste lamentele, ma non sono pervenuti riscontri”.

Alessio Grillini conclude: “Faenza non solo deve essere sicura, deve essere bella, e sapere infondere un rinnovato senso di sicurezza. Questo, ieri, come oggi, continua ad essere, con serietà, il mio impegno. Una ambizione possibile. Per un nuovo inizio”.