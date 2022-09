Rontini (Pd): “Se il Partito Democratico avesse preso spunto dall’Emilia-Romagna, forse sarebbe andata meglio”

È Manuela Rontini la prima a commentare la sconfitta del Partito Democratico, avvenuta sia a livello nazionale, sia a livello locale. La consigliera regionale si dice comunque orgogliosa della campagna elettorale personale condotta in un collegio dato in partenza perdente, come quello dell’uninominale al Senato Ferrara-Ravenna. Tuttavia il risultato ottenuto in provincia di Ravenna è di quelli che chiamano ad una profonda riflessione, considerata anche l’affluenza al 72%, e Rontini non risparmia le critiche al segretario dimissionario Enrico Letta.