Istruzioni per cittadini europei residenti nel comune per iscriversi alle liste elettorali in vista delle elezioni comunali di settembre 2020

Si informano i cittadini stranieri residenti nel comune, appartenenti all’Unione Europea, che in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che avrà luogo domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, possono partecipare alla votazione.

Chi desidera esercitare il diritto di voto, dovrà essere iscritto alle liste elettorali aggiunte. Per iscriversi, deve essere presentata la domanda di iscrizione tassativamente entro martedì 11 agosto 2020.

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile presso l’ufficio Elettorale (tel. 0546 691610) aperto nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,15

E’ inoltre possibile scaricarlo direttamente da questo sito al seguente link: http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Cittadini-stranieri-come-iscriversi-alle-liste-elettorali

La domanda dovrà essere presentata – a pena di nullità – seguendo queste precise istruzioni: entro l’11 agosto, allegata con copia di un documento d’identità valido, indirizzata al Sindaco e inoltrata secondo una delle seguenti modalità:

• a mezzo fax al n. 0546 691615;

• per posta elettronica certificata, con firma digitale, al seguente indirizzo: comune.faenza@cert.provincia.ra.it;

• per posta ordinaria;

• consegna a mano all’ufficio Elettorale negli orari di apertura sopra indicati (piazza Rampi, 2).