Una cosa infastidisce nelle parole del Sindaco, che lascerà palazzo Merlato ad ottobre, ci riferiamo alla risposta data al giornalista Luca Manservisi riguardo alla vaccinazione ai ragazzi dodicenni, dove ha dichiarato che i genitori che non li vaccineranno sono irresponsabili e che non educano i loro figli ad essere inseriti nel contesto sociale.

Gli chiediamo dove si intravede l’irresponsabilità in un genitore che si fa delle domande, su un vaccino ancora in fase di sperimentazione E NON OBBLIGATORIO.

È più che evidente che senza avere la responsabilità di avere figli sopra i 12 anni gli riesce facile accusare gli altri genitori.

Questo suo atteggiamento conferma il non voler trovare una reale soluzione al covid-19 e soprattutto il suo voler fomentare la rabbia sociale che sta infiammando il paese per il Green Pass.

Qual’è il suo scopo? Mettere contro i genitori che vogliono vaccinare i figli per il covid-19 e chi non vuole?

Lei sta giocando al gioco di chi la spara più grossa, e c’è da dire una cosa, ha proprio vinto.