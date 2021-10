Davide Cassani lascia la Nazionale. La notizia che Cassani non sarebbe più stato commissario tecnico degli Azzurri era già uscita prima del termine delle Olimpiadi di Tokyo. Cassani era stato costretto a lasciare il Giappone prima ancora delle prove in pista che hanno portato al successo dell’inseguimento a squadre.

Qualcuno aveva messo in dubbio la presenza del ct ai Mondiali. A Lovanio, invece, nell’Ammiraglia era ancora presente Davide Cassani in una corsa sfortunata, conclusa col decimo posto di Sonny Colbrelli, al termine di una giornata caratterizzata da cadute, forature, ma anche un grande spirito di squadra. Sempre Cassani è stato in ammiraglia a Trento, quando Colbrelli è diventato Campione Europeo. Nella stessa competizione Filippo Ganna si è laureato vice-campione europeo nella prova a cronometro. Dieci giorni più tardi Filippo Ganna ha conquistato il suo secondo titolo mondiale sempre a cronometro.

Lo strappo consumato alle Olimpiadi con il Presidente della Federazione Cordiano Dagnoni non si è più ricucito. Secondo alcune voci, Dagnoni non sarebbe riuscito a trovare nessun nome alternativo a Cassani nell’arco di tempo fra le Olimpiadi e i due importanti impegni successivi. Terminata la stagione della Nazionale, invece, è arrivata la proposta di diventare Presidente della Società Ciclistica Servizi col ruolo di promozione della bici, offerta respinta oggi da Cassani che così lascia la Federazione