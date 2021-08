I Vigili del Fuoco sono al lavoro lungo il canale Candiano in Darsena per contenere gli effetti della rottura della tubazione, che ha provocato una fuoriuscita di acqua. L’asfalto, in particolare, sta subendo danni per via della pressione sotterranea esercitata dall’acqua. L’area è per il momento interdetta, e l’acqua ha raggiunto anche i tavoli più esterni del ristorante Soul Club, situato proprio nel pressi del guasto.

1 di 5