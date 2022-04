Tante le iniziative per celebrare il crocifisso miracoloso custodito da secoli dai frati.

Martedì 19 aprile (con ritrovo alle ore 15.30 al parco della Punta degli Orti) ci sarà il pellegrinaggio parrocchiale al pilastrino al colle Persolino, dove aveva sede anticamente il convento dei cappuccini e dove la tradizione narra che, nel XVI secolo, il crocifisso ligneo parlò a fr. Battista.

Mercoledì 20 aprile (ore 20.45, nella sala antica chiesa), si terrà l’incontro-narrazione “Un Uomo. Dialogando con Francesco d’Assisi”, con l’artista e illustratore Stefano Nava, organizzato dall’Ordine francescano secolare.

Venerdì 22 aprile (ore 20.45 in chiesa) l’incontro di preghiera “Che io porti la pace”, a cura dell’ACR parrocchiale.

Sabato 23 aprile alle ore 15.00 il SS. Crocifisso sarà portato nelle vie della parrocchia, prima esposto su un veicolo, trasmettendo un messaggio tramite altoparlante e poi con la processione a piedi, che partirà alle ore 16.15 dal pilastrino di via Donatini (con la fiorita per i bambini) e arriverà in chiesa.

Domenica 24 aprile alle ore 11.30 la celebrazione solenne della SS. Messa. Alle 12.30 il pranzo (obbligatoria prenotazione) nella ex scuola don Milani). Alle 15.00 nel circolo Anspi l’estrazione della lotteria. Dalle 15.30 tornei sportivi di pallavolo e calcio e musica con la Artistation Big Band. Dalle 17.00 sarà attivo lo stand gastronomico con piadina e pizza fritta . Alle 19.30 l’aperitivo in musica organizzato dai giovani della parrocchia.