Da lunedì 18 a lunedì 25 luglio sarà sospesa la circolazione del traffico, lungo tutta la S.P. N. 115 Cardinala, per lavori di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata stradale in prossimità del piatto del ponte sul Torrente Sillaro.

Il traffico sarà così deviato:

– i veicoli provenienti da Conselice e diretti a Campotto (FE) dalla S.P. N. 107 Gagliazzona proseguiranno sulla S.P. N. 50 S.Andrea (Città Metropolitana di Bologna), fino all’innesto con la S.P. N. 29/2 Medicina / S.Antonio di Quaderna (Città Metropolitana di Bologna) proseguendo lungo questa, indi sulla via Bastia Ponente (Comune di Argenta) fino a Campotto (FE) – innesto S.P. N. 38 Cardinala (Provincia di Ferrara);

– i veicoli provenienti da Conselice e diretti a Campotto (FE) dalla S.P. N. 91 Guglielma / Coronella / Rampina giunti all’innesto con la S.P. 80 Cardinala (Città Metropolitana di Bologna) svolteranno a sinistra fino all’incrocio con la S.P. N. 107 Gagliazzona e la S.P. N. 50 S.Andrea (Città Metropolitana di Bologna), svolteranno a destra su quest’ultima e seguiranno il percorso sopra indicato.

– infine i veicoli provenienti da Campotto diretti a Conselice, seguiranno il percorso inverso.