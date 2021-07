Crisi climatica, anche Extinction Rebellion Faenza al G20 di Venezia: quale futuro per i bambini ?

Anche Extinction Rebellion Faenza era presente a Venezia in occasione del G20 dell’Economia e delle finanze dei Paesi più industrializzati al mondo. Quattro giornate di incontri, l’ultima, domenica, dedicata al clima. In occasione della giornata di domenica, Extinction Rebellion Italia ha quindi organizzato un’azione non violenta al Ponte degli Scalzi, una coreografia per informare la cittadinanza sugli effetti della crisi climatica in corso e che in questi giorni vediamo anche nei nostri territori con temperature alte e con precipitazioni a lungo assenti e che poi sopraggiungono estremamente potenti. Protagonista dell’azione a Venezia è quindi stata anche la sezione faentina dell’associazione, accompagnata dalle sezioni di Imola e di Forlì.