Nei giorni scorsi le aule di Faventia Sales hanno ospitato il corso per Covid Manager organizzato dal Comune di Faenza e dal Comitato provinciale CSEN, Centro sportivo educativo nazionale. Nel corso della mattinata di formazione, dopo i saluti del sindaco, Massimo Isola, si è entrati nel vivo. Diverse le tematiche trattate dal relatore, Alessandro D’Aprile, a partire dalle caratteristiche del Sars-CoV-2 (Covid-19) sino ad arrivare alle misure di sicurezza da adottare per prevenire la diffusione del virus. L’incontro, al quale ha partecipato l’assessore allo sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, è stata anche l’occasione per sensibilizzare le organizzazioni sportive, sociali e culturali del territorio sul tema dei vaccini, di fatto lo strumento più potente a nostra disposizione per fronteggiare l’epidemia, come si è visto e trattato in occasione del corso.

“Grazio lo CSEN che insieme al Comune di Faenza -spiega l’assessore allo sport del Comune di Faenza, Martina Laghi- ha organizzato un momento di formazione; il confronto con le associazioni sportive, culturali e di promozione sociale del territorio sul tema della sicurezza che hanno aderito numerose a questa proposta è stato molto interessante e proficuo. Se ritornare a svolgere le attività sportive, culturali e sociali è stato di vitale importanza per la nostra comunità, risulta altrettanto importante mantenere alta l’attenzione, rispettando i protocolli e mettendo in pratica quanto la normativa sulla sicurezza ci indica in tempo di pandemia, e cioè un corretto svolgimento delle procedure di sanificazione e delle modalità di controllo del green pass”.